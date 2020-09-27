Susurluk MHP’de Ali Gürsoy başkan seçildi

MHP Susurluk İlçe Başkanlığında tek liste ile gidilen seçimlerde Ali Gürsoy tekrar ilçe başkanı seçildi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan ilçe kongresi yüksek katılımla gerçekleştirildi. MHP Susurluk İlçe Başkanlığında tek liste ile gidilen seçimlerde Ali Gürsoy tekrar ilçe başkanı seçildi. 13. Olağan Genel Kurul toplantısı Divan Başkanlığına, Cevdet Gürcan’ın getirildiği genel kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan seslendirilmesi ile başladı. Akabinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Genel Kurul Toplantısına MHP Balıkesir il başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, STK başkanları, bazı mahalle muhtarları, vatandaşlar, delegeler ve partililer katıldı. Faaliyet raporu ve bütçenin de onaylandığı Genel Kurul toplantısının pandemi nedeniyle uzamaması adına siyasi konuşmalara yer verilmedi. MHP il başkanı Ekrem Gökay Yüksel güven tazeleyen Ali Gürsoy ve yeni yönetimi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

