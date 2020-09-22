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Susurluk’ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 20:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde telefon tellerini keserek çalan 2 kablo hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca “Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı”na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Susurluk ilçesinde şüpheli 2 şahsın telefon müdürlüğüne ait haberleşme ve nakil kablosunu kestikleri tespit edildi.Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak icra edilen operasyon neticesinde; E.K.

Susurluk’ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde telefon tellerini keserek çalan 2 kablo hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca “Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı”na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Susurluk ilçesinde şüpheli 2 şahsın telefon müdürlüğüne ait haberleşme ve nakil kablosunu kestikleri tespit edildi.
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak icra edilen operasyon neticesinde; E.K. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Susurluk ilçesi Kepekler mahallesinde 06 plakalı araç içerisinde toplam 40 metre haberleşme kablosu ve 1 adet balta ile birlikte suçüstü yakalandı. Olaya karışan şüpheli şahıslar; E.K. ve S.A. adli makamlara sevk edilmiş ve haklarında yasal işleme başlanıldığı öğrenildi.

Susurluk’ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı

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