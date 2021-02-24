YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Susuz Şelalesi’nin çehresi değişecek

Susuz Şelalesi’nin çehresi değişecek

24.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Susuz Kaymakamlığı’nca "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projesinin ihalesi yapıldı.2021 yılı sonu tamamlanması planlanın projeyle Susuz Şelalesi’nin olduğu bölgeye 1 tek katlı kafeterya binası, 3 kamelya ve çevre düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine açılacak.Susuz Kaymakamlığı, kalkınma ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projemizin ihalesi Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından ihalesi yapılırken, proje kapsamında; 1 adet tek katlı kafeterya binası, 3 adet kamelya ile birlikte çevre düzenlemesi yapılarak yeni bir rekreasyon alanı Susuz’a kazandırılacak.Yapılacak sosyal alan ve eklentileri sayesinde Susuz için doğa turizmine katkı sağlayacak yatırımları teşvik etmesi, günlük yaşamda yorulan vatandaşların sosyal mekanlar ve dinlenme imkanı sunarak turizme katkı sağlanması hedefleniyor.Projenin mevsim şartlarının el vermesi ile 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Susuz Kaymakamlığı’nca "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projesinin ihalesi yapıldı.
2021 yılı sonu tamamlanması planlanın projeyle Susuz Şelalesi’nin olduğu bölgeye 1 tek katlı kafeterya binası, 3 kamelya ve çevre düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine açılacak.
Susuz Kaymakamlığı, kalkınma ajansı ve İl Özel İdaresi destekleriyle "Susuz Şelalesi Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Kapasite Artırımı" projemizin ihalesi Susuz Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından ihalesi yapılırken, proje kapsamında; 1 adet tek katlı kafeterya binası, 3 adet kamelya ile birlikte çevre düzenlemesi yapılarak yeni bir rekreasyon alanı Susuz’a kazandırılacak.
Yapılacak sosyal alan ve eklentileri sayesinde Susuz için doğa turizmine katkı sağlayacak yatırımları teşvik etmesi, günlük yaşamda yorulan vatandaşların sosyal mekanlar ve dinlenme imkanı sunarak turizme katkı sağlanması hedefleniyor.
Projenin mevsim şartlarının el vermesi ile 2021 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

Kars Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:26
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

Kaymakam İnam muhtarlarla buluştu

Kars’ta vatandaşlar siber suçlara karşı uyarılıyor

Kars’ta vatandaşlar siber suçlara karşı uyarılıyor

Darbe girişimi davasında yargılanan eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün cezası onandı

Darbe girişimi davasında yargılanan eski Kars İl Jandarma Komutanı Güngör'ün cezası onandı

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 580

Kars’ta atletizm kros il seçmeleri başladı

Kars’ta atletizm kros il seçmeleri başladı

Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Şehit ve gazi ailelerinden aidat alınmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.