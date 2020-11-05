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Susuz’da Kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 05.11.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kars’ın Susuz ilçesinde Kasım ayı ‘Muhtarlar ve Halk Günü’ toplantısı Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı’nda düzenlendi.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacı ile gerçekleştirilen toplantı Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı.

Susuz’da Kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı

Kars’ın Susuz ilçesinde Kasım ayı ‘Muhtarlar ve Halk Günü’ toplantısı Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı’nda düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacı ile gerçekleştirilen toplantı Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda yapıldı. Toplantıda muhtarlar sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirdi.
Kaymakam İnam, muhtarın sorunlarını ilgili kurum yetkililerine tek tek not aldırtarak, sorunların kısa sürede çözülmesi talimatı verdi.
Göreve başladığı günden itibaren muhtarlar ve halk günü toplantılarını aksatmadan gerçekleştiren kaymakam Hamza İnam, vatandaş odaklı hizmetle sorunların kısa sürede giderildiğini kaydetti.
Öte yandan Susuz’da Muhtarlar ve Halk Günü toplantılarının her ay düzenli olarak yapılacağı öğrenildi.

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