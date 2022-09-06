İSTANBUL (AA) - Karma Grup önderliğinde gerçekleştirilen ve ilk 4 modülü İstanbul’da başarı ile tamamlanan Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir’de düzenlendi.

Karma Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Süt Akademisi'nin kurucularından ve programın bilimsel koordinatörü olan Prof. Dr. Barbaros Özer, Türkiye'nin süt endüstrisinde güvenli ve sağlıklı süt ürünleri üretimi konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Gerek teknoloji kullanım düzeyi gerekse ürün kalitesi ve güvenliği açısından tatminkar düzeyde olmakla birlikte uluslararası rekabette daha güçlü yer alabilmek için süt işleme firmalarının kaliteyi sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturması önem taşımaktadır. Süt Akademisi, Şubat 2022 tarihinde başladığı eğitimler kanalı ile süt işletmelerinin mevcut kalite yönetim prensiplerini daha sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ileri taşımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Süt Akademisi'nin eğitim içerikleri akademik bilgi birikiminin pratik uygulamalar ile harmanlanması ile hazırlanmış olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Süt Akademisi işletmelerinin küresel rekabette kalıcı yer edinmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şubat-Eylül 2022 tarihleri arasında 5 modül halinde gerçekleştirilen ve süt ürünlerinde bütüncül kalite kontrolü odaklı eğitimler, konusunda yetkin akademisyenler ve sektör profesyoneller tarafından yürütülmüştür. Sektör gereksinimleri ile küresel süt bilimi ve teknolojisinin gelişim eğilimleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim modülleri ile ülkemiz süt endüstrisinin gelişimine katkı sunmayı ilke edinen Süt Akademisi'nin önümüzdeki dönem eğitimleri marka-kalite algısının oluşturulması, yeni süt işleme teknolojilerinin mevcut ve potansiyel uygulama alanları ve süt işletmelerinde maliyet ekonomisi gibi konuları içerecektir. Bir sonraki program Şubat 2023’de düzenlenecek olup tüm gıda ve içecek endüstrisini kapsayan ayrı bir programı ise Kasım 2022’de sektöre sunmayı hedefliyoruz."

Süt Akademisi, süt endüstrisinin temel ve yeni bilgi gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra süt endüstrisindeki küresel eğitimler hakkında bilgi sağlamayı ve süt işletmelerinin yenilikçi düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı da Süt Akademisi'nin, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımı ile sektör içi iletişimi de artırarak tüm işletmeler için bilgiye ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Sektör spesifik eğitimler ile işletmelerin gelişimine odaklanan dinamik bir program oluşturduk. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ile Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) tarafından desteklenen programa Tekafos, Unisensor, Perkin Elmer ve Bioeasy gibi global firmaların katkılarının yanı sıra Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç.Dr. Nural Karagözlü ve Ankara Üniversitesi’sinden Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan eğitmen olarak katkı sağladı. Tüm destekçilerimize teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Oktay Darcan ise İzmir’de sütle ilgili bu toplantının yapılmasının çok önemli olduğunu ve sütün kalbinin İzmir’de attığını düşündüklerini kaydetti.

Süt sektörü açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Darcan, "Peynir çeşitliği zengin bir iliz ancak daha fazla coğrafi işaret alınması konusunda daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Başta üreticilerimiz olmak üzere tüketicilerimizin ve bu alanda yatırım yapmış sanayicilerimizin korunması açısından bütüncül ve blok halinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Eğitim çalışmalarıyla bütün bu faaliyetleri destekliyoruz. Sektörün ticari döngüsünün sağlıklı çalışması için sütteki kalite ve standartlara uygunluğunun geliştirilmesini önemsiyoruz ve faaliyetlerimizi buna göre düzenliyoruz. Sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı böylesi değerli bir çalışmanın yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu üç günün ülkemize, ilimize, süt sektörümüze ciddi yararlar sağlayacağına yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

