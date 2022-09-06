YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir’de düzenlendi

Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir’de düzenlendi

06.09.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt Akademisi Bilimsel Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros Özer: - "Süt Akademisi, Şubat 2022 tarihinde başladığı eğitimler kanalı ile süt işletmelerinin mevcut kalite yönetim prensiplerini daha sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ileri taşımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir"

İSTANBUL (AA) - Karma Grup önderliğinde gerçekleştirilen ve ilk 4 modülü İstanbul’da başarı ile tamamlanan Süt Akademisi eğitim serilerinin devamı İzmir’de düzenlendi.

Karma Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Süt Akademisi'nin kurucularından ve programın bilimsel koordinatörü olan Prof. Dr. Barbaros Özer, Türkiye'nin süt endüstrisinde güvenli ve sağlıklı süt ürünleri üretimi konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Gerek teknoloji kullanım düzeyi gerekse ürün kalitesi ve güvenliği açısından tatminkar düzeyde olmakla birlikte uluslararası rekabette daha güçlü yer alabilmek için süt işleme firmalarının kaliteyi sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturması önem taşımaktadır. Süt Akademisi, Şubat 2022 tarihinde başladığı eğitimler kanalı ile süt işletmelerinin mevcut kalite yönetim prensiplerini daha sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla ileri taşımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Süt Akademisi'nin eğitim içerikleri akademik bilgi birikiminin pratik uygulamalar ile harmanlanması ile hazırlanmış olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Süt Akademisi işletmelerinin küresel rekabette kalıcı yer edinmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şubat-Eylül 2022 tarihleri arasında 5 modül halinde gerçekleştirilen ve süt ürünlerinde bütüncül kalite kontrolü odaklı eğitimler, konusunda yetkin akademisyenler ve sektör profesyoneller tarafından yürütülmüştür. Sektör gereksinimleri ile küresel süt bilimi ve teknolojisinin gelişim eğilimleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim modülleri ile ülkemiz süt endüstrisinin gelişimine katkı sunmayı ilke edinen Süt Akademisi'nin önümüzdeki dönem eğitimleri marka-kalite algısının oluşturulması, yeni süt işleme teknolojilerinin mevcut ve potansiyel uygulama alanları ve süt işletmelerinde maliyet ekonomisi gibi konuları içerecektir. Bir sonraki program Şubat 2023’de düzenlenecek olup tüm gıda ve içecek endüstrisini kapsayan ayrı bir programı ise Kasım 2022’de sektöre sunmayı hedefliyoruz."

Süt Akademisi, süt endüstrisinin temel ve yeni bilgi gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra süt endüstrisindeki küresel eğitimler hakkında bilgi sağlamayı ve süt işletmelerinin yenilikçi düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı da Süt Akademisi'nin, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımı ile sektör içi iletişimi de artırarak tüm işletmeler için bilgiye ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Sektör spesifik eğitimler ile işletmelerin gelişimine odaklanan dinamik bir program oluşturduk. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) ile Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) tarafından desteklenen programa Tekafos, Unisensor, Perkin Elmer ve Bioeasy gibi global firmaların katkılarının yanı sıra Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç.Dr. Nural Karagözlü ve Ankara Üniversitesi’sinden Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan eğitmen olarak katkı sağladı. Tüm destekçilerimize teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde konuşmacı olarak yer alan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Oktay Darcan ise İzmir’de sütle ilgili bu toplantının yapılmasının çok önemli olduğunu ve sütün kalbinin İzmir’de attığını düşündüklerini kaydetti.

Süt sektörü açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Darcan, "Peynir çeşitliği zengin bir iliz ancak daha fazla coğrafi işaret alınması konusunda daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Başta üreticilerimiz olmak üzere tüketicilerimizin ve bu alanda yatırım yapmış sanayicilerimizin korunması açısından bütüncül ve blok halinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Eğitim çalışmalarıyla bütün bu faaliyetleri destekliyoruz. Sektörün ticari döngüsünün sağlıklı çalışması için sütteki kalite ve standartlara uygunluğunun geliştirilmesini önemsiyoruz ve faaliyetlerimizi buna göre düzenliyoruz. Sektörün bütün paydaşlarının yer aldığı böylesi değerli bir çalışmanın yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Bu üç günün ülkemize, ilimize, süt sektörümüze ciddi yararlar sağlayacağına yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyorİstanbul'da minik öğrenciler için uyum eğitimleri sürüyor
Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye olduDenizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze törenine katıldı:

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:37
Yatsı
21:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Dünya peşinde! Türkiye’de çok var: Asırlardır kullanılıyor

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.