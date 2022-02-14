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Süt Akademisi ilk modülü gerçekleştirildi

14.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademinin ilk eğitimi çiğ süt teknolojisi üzerine oldu

İSTANBUL (AA) - Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer ve Karma Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Süt Akademisi, ilk eğitimini çiğ süt teknolojisi üzerine İstanbul'da gerçekleştirdi.

Karma Grup açıklamasına göre, başta Türkiye süt endüstrisi olmak üzere Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) ve süt endüstrisi tedarikçilerinin destek verdiği akademinin açılış konuşmasını Aynes Üst Yöneticisi (CEO) Murat Hocalar yaptı.

Akademinin bilgi birikimini profesyonellerin bilgi birikimleri ile harmanlayarak süt endüstrisinin hizmetine sunan eğitim modüllerinin ikincisi 11-12 Mart'ta İstanbul'da geçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karma Grup Satış Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, eğitimlere yoğun ilgi gösteren ve destekleyen süt sanayicilerine, ASÜD ile SETBİR'e ve Tekafos firmalarına teşekkür ettiklerini belirtti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'ne ve öğretim üyelerine de teşekkür eden Bahçekapılı, süt sektörü çalışanlarının gelişimi için eğitimlerin rutin olarak devam edeceğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Başkanı ve Süt Akademisi'nin Program Koordinatörü Prof. Dr. Barbaros Özer de devam eden modüllerde Danone firmasından Zeynep Pınar Atalay, Nestle firmasından Duygu Alco ve Karma Grup'tan Zuhal Başaran'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebru Şenel Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nural Karagözlü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yonca Karagül Yüceer gibi alanında deneyim sahibi isimlerin programda eğitmen olarak yer aldığını kaydetti.

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