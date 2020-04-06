YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması

Süt kuzularının anneleriyle renkli buluşması

IĞDIR HABERLERİ  | 06.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.Sahip olduğu mikroklima iklimi ile "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da kuzulama dönemi biten ve 1 Nisan’da mera yasağının kalkması ile meraya çıkan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.Iğdır’a bağlı Karagüney köyünde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez koyun ve kuzuların buluşması sağlanıyor.

Doğunun önemli gelir kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvanlar olan koyunların, daha yem yeme alışkanlığı kazanmadığı için ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu.
Sahip olduğu mikroklima iklimi ile "Doğu’nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da kuzulama dönemi biten ve 1 Nisan’da mera yasağının kalkması ile meraya çıkan koyunların kuzuları ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu.
Iğdır’a bağlı Karagüney köyünde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez koyun ve kuzuların buluşması sağlanıyor. Sabah meraya bırakılmadan önce ve akşam otlatıldıktan sonra hayvanlar içeriye konulmadan önce kuzuların beslenmesi için koyunlar buluşma alanına getiriliyor. Buluşma zamanın yaklaşması ile birlikte hayvanlar koşuşturarak kuzular ile buluşacağı alana doğru koşmaya başlıyorlar. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Koyun ve kuzuların bu şekilde buluşması da renkli görüntülere sahne oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Iğdır Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:33
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
20:01

İlginizi Çekebilir

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği

Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.