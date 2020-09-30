Süt Kuzusu projesi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesi kapsamında Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerinde de süt dağıtımına başladı. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan proje böylece 25 ilçeye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasında bulunan Süt Kuzusu projesini büyütme hedefi, adım adım ilerliyor. 1-5 yaş arası çocuklara ayda bir kez 8 litre süt dağıtılan projeye 6 ilçe daha dahil edildi. Büyükşehir; Bergama, Dikili, Kınık, Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinin merkez mahallelerindeki çocuklara da süt dağıtmaya başladı. 2020 yılı itibariyle süt dağıttığı çocuk sayısını 19 ilçede 153 bin 500’e çıkartan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni ilçeyle beraber projenin dağıtım alanını 25 ilçeye, ulaştığı çocuk sayısını da yaklaşık 160 bine yükseltmiş oldu. İzmir’in merkez ilçelerinin yanında Menemen, Aliağa, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Torbalı, Urla ve Seferihisar’daki çocuklar da 2019 yılının temmuz ayından itibaren projeye dahil edilmişti.