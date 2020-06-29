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Süt sağım hijyeni kursu tamamlandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.06.2020 20:14 | Son Güncelleme

Kırklareli’de 13 kadın yetiştiricinin katılımıyla düzenlenen ve korona virüs sebebiyle Mart ayında ertelenen Süt Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu tamamlandı.Kırklareli Merkez ilçeye bağlı Kızılcıkdere köyündeki kadın yetiştiricilere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Süt Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu, eğitimi ve yapılan sınavla tamamlandı.Tarım İl Müdürlü yetkililerinden yapılan açıklamada, “Kursta kişisel hijyen, sağım esnasında hijyen, sağım makinelerinin temizlik ve hijyeni ile sağlıklı süt elde etmenin önemi anlatıldı.

Süt sağım hijyeni kursu tamamlandı

Kırklareli’de 13 kadın yetiştiricinin katılımıyla düzenlenen ve korona virüs sebebiyle Mart ayında ertelenen Süt Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu tamamlandı.
Kırklareli Merkez ilçeye bağlı Kızılcıkdere köyündeki kadın yetiştiricilere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Süt Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu, eğitimi ve yapılan sınavla tamamlandı.
Tarım İl Müdürlü yetkililerinden yapılan açıklamada, “Kursta kişisel hijyen, sağım esnasında hijyen, sağım makinelerinin temizlik ve hijyeni ile sağlıklı süt elde etmenin önemi anlatıldı. 13 kadın kursiyerin katıldığı eğitim başarı ile tamamlanmış kursiyerler benzer kursların devam etmesini istediklerini dile getirmişlerdir. Katılımcılara sertifikaları hazırlanarak önümüzdeki günlerde takdim edilecektir” denildi.

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