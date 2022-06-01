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Süt sektörü temsilcileri "Dünya Süt Günü" etkinliğinde buluştu

01.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç: - "Süt yem paritesinin 1,5 olması en iyisidir, olmadı en kötüsü 1,3'tür, bunun altına düşmemesi için fiyat oluşturanları bu manada ciddi bir şekilde bilinçlendirme görevimizi yaptık" - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil: - "Kimsenin zarar edeceğim endişesi olmayacak"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, süt yem paritesinin 1,3'ün altına düşmemesi için fiyat oluşturucuları bilinçlendirdiklerini belirtti.

Kılıç, Ulusal Süt Konseyi tarafından "Dünya Süt Günü" dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Süt üretiminin öncelikle ihracata yönelik değil, ülkede tüketiminin artırılmasına yönelik olması gerektiğinin altını çizen Kılıç, süt ve hayvansal ürün üreticilerinin yanında durulmasının önemine işaret etti.

Kılıç, son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı artan maliyetlerin süt üreticilerine zor zamanlar yaşattığını belirterek "Süt yem paritesinin 1,5 olması en iyisidir, olmadı en kötüsü 1,3'tür, bunun altına düşmemesi için fiyat oluşturanları bu manada ciddi bir şekilde bilinçlendirme görevimizi yaptık. Şu anda fena değil. Bir grubun sadece emek verip ama karşılığını alamadığı, ezildiği bir süreci hükümetlerimiz döneminde yaşatmamaya çalıştık, bundan sonra da yaşatmayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil de sütün çocukların ve gençlerin beslenmesinde önemli bir yer tuttuğunu, yeri doldurulamayacak bir gıda maddesi olduğunu söyledi.

Tarımda önceliklerinin üretimde sürdürebilirlik ve verimlilik olduğuna dikkati çeken Pakdil, "Çiftçinin ve yetiştiricinin sektörde devamlılığını sağlamaya yönelik bir hesap yapılacak. Çiftçimizin ve yetiştiricimizin eline geçmesi gerekene bir de refah payı ilave edilip dikkate alınarak ürünlerin değerlendirilmesi sağlanacak. Eğer ürünün piyasadaki fiyatı çiftçimizin eline geçmesi gereken paranın daha altında bir rakam ise bu farkın fark ödemesi şeklinde sağlanması olacak. Kimsenin zarar edeceğim endişesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Pakdil, hayvan sağlığı ve sürü yönetiminin sektör için çok önemli olduğuna işaret ederek bu hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarının başladığını kaydetti.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'de yıllık yaklaşık 23 milyon ton süt üretildiğinin altını çizerek süt sektörünün kırsal ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Ülkenin çiğ süt üretiminde dünyada önemli bir yerde olduğuna işaret eden Çallı, geçen yıl süt ve süt ürünleri ihracatında ilk kez 500 milyon dolar seviyesinin aşıldığını anımsattı. Çallı, etkinlik kapsamında süt üretiminin daha kaliteli ve katma değeri yüksek hale nasıl getirileceğinin konuşulması gerektiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yeni gelişen bir programından dolayı etkinliğe katılamadı.

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