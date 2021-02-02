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Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul edildi

02.02.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul edildi

DAP İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Ticaret Borsası arasında ‘Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezi 1.

DAP İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Ticaret Borsası arasında ‘Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezi 1. Etap’ projesinin protokolü imzalandı.
DAP İdaresi Başkanlığında gerçekleşen protokol imza törenine DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer katıldı. İmza töreninin ardından konuşan DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, geçmişten bugüne bölgenin en temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın ve hayvansal üretimin güçlenmesi için sunulan projelere hep destek olmaya çalıştıklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti. Demirdöğen, “Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Ticaret Borsası işbirliğinde hayata geçecek bu proje ile süt üreticileri ve tüketiciler sağlıklı bir platformda bir araya gelmiş olacak. Her iki tarafı da özverili girişimleri nedeniyle kutluyor, projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise müdürlük bünyesinde bugüne kadar sayısız projede kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini ve müşterek çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Van Ticaret Borsasının uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı ‘Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezi’ projesi müdürlüğümüzün de desteklediği ilimiz için son derece elzem bir projedir. Projenin DAP İdaresince kabul görmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
VANTB Başkanı Nayif Süer de, göreve seçildiği günden bu yana yönetimiyle birlikte gerek üyelerinin teveccühüne layık olmak, gerekse Van halkına hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Bölgemizde eksikliğini hissettiğimiz ‘Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezi’nin kurulması için kolları sıvadık. İl içi ve il dışı bir dizi saha araştırmasının ardından projemizin fizibilitesini tamamladık. Süt toplama ve soğutma merkezi fizibilite etüdünde üreticilerin çiğ sütü güvenilir bir süt alım yerine satmak istediklerini saptadık. Üreticilerimizin sütünü sağlıklı koşullarda soğutamaması da elde ettiğimiz sonuçlar arasında. Akabinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün azami destek ve gayretleriyle çalışmalarımızı hayata geçirmek için müşterek projemizi DAP İdaresine sunduk. Üretici ile sanayici arasında köprü olacak bir yatırım olarak Soğuk Zincir Süt Toplama Merkezlerinin kurulması gerekliliği borsa gündemimizden hiç düşmedi. Bu proje ile Van ilinde bir pazar oluşturmak, üretilen çiğ sütün miktarını ve kalitesini arttırmak, böylelikle hayvancılığı geliştirerek, katma değerini arttırmayı diliyoruz. Projemizin bölge üreticilerine hayırlı olmasını diliyor; süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ve değerli ekibine, DAKA Genel Sekreteri İbrahim Güray’a ve ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul edildi

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