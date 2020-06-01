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Sütü tüketmenin yaşı yoktur

BİLECİK HABERLERİ  | 01.06.2020 15:15 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dünya Süt Gününü kutlayarak, " Sütün, sadece çocukluk dönemi için gerekli bir besin maddesi olduğu gibi yanlış bir kanı bulunmaktadır.

Sütü tüketmenin yaşı yoktur

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dünya Süt Gününü kutlayarak, " Sütün, sadece çocukluk dönemi için gerekli bir besin maddesi olduğu gibi yanlış bir kanı bulunmaktadır. Sütü tüketmenin yaşı yoktur" dedi.
İl Müdürü Necmettin Yoldaş Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) almış olduğu karar doğrultusunda dünyada son 20 yıldır Dünya Süt Günü, 1 Haziranda kutlanmakta ve 1 Haziran’ı içine alan hafta ise, Dünya Süt Haftası olarak kabul edilmektedir. Sütün, sadece çocukluk dönemi için gerekli bir besin maddesi olduğu gibi yanlış bir kanı bulunmaktadır. Sütü tüketmenin yaşı yoktur. Süt tüketimi her yaşta gereklidir. Bebeklik döneminde büyüme ve gelişme, çocukluk ve ergenlik döneminde yine büyüme ve kemik, diş sağlığının gelişimi, orta yaş ve yaşlılıkta ise yine özellikle kemik sağlığını koruma ve kemik kırılganlığını en aza indirgeme amaçları ile süt ve süt mamulleri mutlaka tüketilmelidir. Büyüme döneminde ve yaşlılarda yeterli Kalsiyum ve D vitamini alınmazsa iskelet sisteminde gelişme geriliği veya kemik erimesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.
"2 bin 321 işletme süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor"
İl Müdürü Yoldaş açıklamasının devamında, "Türkiye’de Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine, kayıtlı ve denetimli 2 bin 321 işletmenin süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektörün her gün yüz binlerce üreticiden temin ettiği çiğ sütü, sağlıklı, ambalajlı, hijyenik içme sütü ve süt ürününe dönüştürdüğünü bildirdi. Süt içme alışkanlığı ve süt ürünlerinin tüketimi yüksek olan toplumların bu düzeye gelmesinde ‘Okul Sütü’ programlarının büyük faydası olmuştur. Ülkemizde süt tüketimi alışkanlığının kazandırılması için ‘Okul Sütü Programı’ 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Sağlıklı, başarılı ve çalışkan bir nesil yetiştirmek istiyorsak; dengeli beslenmeye, süt ve süt ürünlerinin tüketimine önem vermek zorundayız" ifadelerine yer verdi.

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İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Fatih Eczanesi
Sogut
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