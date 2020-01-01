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  4. Sütün yolculuğu Lüleburgaz’dan Malezya’ya

Sütün yolculuğu Lüleburgaz’dan Malezya’ya

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Malezya’ya süt ve süt ürünleri ihraç edilecek.Lüleburgaz’dan süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen Malezyalı teknik heyet, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kayabeyli köyünü ziyaret ederek bakanlık yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, İlçe Müdür Vekili Akif Biricik ve sağlık personeli ile birlikte köyde faaliyet gösteren Dost Tarım ve Hayvancılık işletmesinde incelemede bulundu.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinden Malezya’ya süt ve süt ürünleri ihraç edilecek.
Lüleburgaz’dan süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen Malezyalı teknik heyet, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Kayabeyli köyünü ziyaret ederek bakanlık yetkilileri, Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, İlçe Müdür Vekili Akif Biricik ve sağlık personeli ile birlikte köyde faaliyet gösteren Dost Tarım ve Hayvancılık işletmesinde incelemede bulundu. İlgililer; Kayabeyli köyünde bulunan Dost Tarım ve Hayvancılık işletmesinden 2020 yılı içerisinde Malezya’ya süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmaya başlanacağını belirtti.

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