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"Sütyensizsiniz kızmasınlar" denmişti! Melisa Şenolsun yataktan kalkıp paylaştı!

14.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterine hayat veren oyuncu Melisa Şenolsun yataktan kalkıp poz verdi. Takım pijamasının içine sütyen gitmeyen güzel oyuncu "Böyle uyandım" notuyla yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

"Sütyensizsiniz kızmasınlar" denmişti! Melisa Şenolsun yataktan kalkıp paylaştı!

Cesur tarzıyla her zaman büyük beğeni toplayan oyuncu Melisa Şenolsun yeni pozlarını paylaştı. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan ve Atiye dizisindeki iddialı sahneleriyle adından söz ettiren Şenolsun uyanır uyanmaz poz verdi.

Renkli pijama takımıyla dikkat çeken oyuncu sütyen tercih etmedi. "Böyle uyandım" notuyla pozlarını paylaşan Melisa Şenolsun'a beğeni yağdı.

Makyajsız ve doğal halini paylaşan oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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Büşra Develi ise arkadaşının pozlarını çok beğenerek "Oha sil bunu" yorumunda bulundu.

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"SÜTYENSİZSİNİZ KIZMASINLAR"

Melisa Şenolsun geçtiğimiz günlerde MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar, birkaç tane karışanlar " yorumunda bulunan takipçisine "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını vermişti.

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Melisa Şenolsun
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