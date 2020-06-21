YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Suuçtu Şelalesi’nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Suuçtu Şelalesi’nde nefes kesen kurtarma operasyonu

BURSA HABERLERİ  | 21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özçekim yapmak isterken kayalıklardan aşağı düşen adam yaklaşık 3 saatlik nefes kesen operasyonla kurtarıldı.Pandemi sürecinin ardından kısıtlamaların kalkmasıyla İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiyesarnıç mahallesindeki doğa harikası suuçtu şelalesine akın eden vatandaşlar gibi ailesiyle şelaleye şehir dışından gelen Burhanettin A.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özçekim yapmak isterken kayalıklardan aşağı düşen adam yaklaşık 3 saatlik nefes kesen operasyonla kurtarıldı.
Pandemi sürecinin ardından kısıtlamaların kalkmasıyla İlçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiyesarnıç mahallesindeki doğa harikası suuçtu şelalesine akın eden vatandaşlar gibi ailesiyle şelaleye şehir dışından gelen Burhanettin A. (46) 37 metre yüksekten dökülen suyun kaynağını merak ederek 300 metre uzaklıktaki kayalıklara çıktı daha sonra göz dolduran manzaraya karşı fotoğraf çekinmek isteyen talihsiz adam az kalsın bu merakını canıyla ödüyordu.
Fay hattının kırılmasıyla basamak şeklinde oluşan şelalenin üstüne çıkan Burhanettin A. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü.
Mustafakemalpaşa ilçe Jandarma komutanlığına ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler zor anların yaşandığı bölgede üç saatlik uğraşlar sonucu kazazedeyi düştüğü yerden kurtararak ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Yapılan incelemede şahsın kolunun kırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz dahaYeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu’nun duygulandıran Babalar Günü paylaşımı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Aracın hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Toptan balık alıcıları kapalı olunca balık çeşitliliği vatandaşa kaldı

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Yıldırım’da Kafeler Sokağı’nın çehresi değişiyor

Bursa Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Başkan Kanar’dan üreticilere tam destek

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"

Başkan Tanır: "Bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum"

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.