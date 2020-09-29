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Suuçtu Tabiat Parkı ulaşımına ring sistemi

BURSA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nda yapımı devam eden ring yolu inşaatında incelemelerde bulundu.Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesinde, 1500 metrelik yeni ring yolu ulaşımda soluk oluyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nda yapımı devam eden ring yolu inşaatında incelemelerde bulundu.
Türkiye’nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Suuçtu Şelalesinde, 1500 metrelik yeni ring yolu ulaşımda soluk oluyor. Özellikle yoğunluğun pik yaptığı yaz aylarında uzun araç kuyruklarını ortadan kaldıracak olan ring yolu projesi bölge ulaşımına da büyük katkı sağlayacak. Bilinirliği arttıkça her geçen gün yeni ziyaretçi sayısı da artan Şuuçtu Şelalesi Tabiat Parkı, tur düzenleyen doğaseverler ve bisiklet tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürecek.
Toplam maliyeti 4 milyon TL olan yolun asfaltlama işlemi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirken projenin alt yapı, teknik destek, ol açma ve çevre düzenlemesini Mustafakemalpaşa Belediyesi yapıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 4 Mevsim ayrı güzelliklerin yaşandığı ve insanların nefes aldığı Suuçtu Tabiat Parkına nefes aldıracak bir projeye imza attıklarını belirterek, ”Suuçtu Şelalesi’ne alternatif olarak sıfırdan açtığımız ring yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmalarına başladık. Bu sadece bir yol değil, doğaseverlerin, bisiklet tutkunlarının, tur otobüslerinin ulaşımını kolaylaştıran, bölgeye giden tüm ulaşım modlarını birbirine bağlayan lojistik bir koridor” dedi.
Asfalt dökümünün Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, alt yapı, teknik destek, yol açma ve çevre düzenlemesi maliyetinin Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ait olduğunu söyleyen Başkan Kanar, “Projenin toplam maliyeti 4 Milyon TL. İnşallah bittiğinde, özellikle çevre düzenlemesiyle ekonomik ve sosyal açıdan canlılığın nasıl arttığına hep birlikte şahit olacağız. Projenin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bu yol güzel, bu yol uzun. Bir santim ilerleyemesek bile gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü hizmetkarı olduğumuz insanımız güzel, zira bizim menzilimiz onların yüreği” ifadelerini kullandı.

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