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Suuçtu yoluna 18 kilometrelik tedbir

05.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına güvenli ulaşım için 18 kilometrelik yol temizleme ve ağaç budama seferberliği başlattı.Doğa turizmi açısından Bursa’nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına gelen ziyaretçilerin sıkıntısız bir şekilde yolculuk yapması maksadıyla harekete geçen ekipler, sürücülerin görüşünü engelleyen ve özellikle virajlar başta olmak üzere yola sarkan ağaç dallarını adım adım ilerleyerek temizliyor.Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına ulaşım esnasında olası kazaların önüne geçmek için tedbir aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “18 kilometre boyunca hem Suuçtu’ya hem de bölgedeki kırsal yerleşim yerlerine vatandaşların güvenle ulaşmaları için çalışıyoruz” dedi.Kanar, sürücülerin görüşünü engelleyecek yaban otları ile yola sarkan dalların budandığını belirterek, yoğunluğun fazla olduğu yaza da hazırlık yapıldığını ifade etti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına güvenli ulaşım için 18 kilometrelik yol temizleme ve ağaç budama seferberliği başlattı.
Doğa turizmi açısından Bursa’nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına gelen ziyaretçilerin sıkıntısız bir şekilde yolculuk yapması maksadıyla harekete geçen ekipler, sürücülerin görüşünü engelleyen ve özellikle virajlar başta olmak üzere yola sarkan ağaç dallarını adım adım ilerleyerek temizliyor.
Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına ulaşım esnasında olası kazaların önüne geçmek için tedbir aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “18 kilometre boyunca hem Suuçtu’ya hem de bölgedeki kırsal yerleşim yerlerine vatandaşların güvenle ulaşmaları için çalışıyoruz” dedi.
Kanar, sürücülerin görüşünü engelleyecek yaban otları ile yola sarkan dalların budandığını belirterek, yoğunluğun fazla olduğu yaza da hazırlık yapıldığını ifade etti.

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