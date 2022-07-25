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Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamları kaldırmasını istedi

25.07.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamları kaldırmasını istedi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamların kaldırılmasını talep etti.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Youtube'un Suudi Arabistan'daki kullanıcılara yönelik, ülkenin medya içerik kurallarına aykırı, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonun Youtube'den söz konusu reklamları kaldırmasını talep ettiği, kaldırılmaması durumunda gerekli yasal tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı.

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