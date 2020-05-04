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Suudi Arabistan’dan Getirilen 168 kişi Söke’de karantinada

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyeleri devam ediyor. Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen 168 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında, Aydın’ın Söke İlçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Söke’ye konuk olacak Türk vatandaşları Söke’de karanfillerle karşılandılar.
Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na getirilen Türk vatandaşları, burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Söke’ye getirilen konuklar, 14 gün Söke’de kalacaklar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini Söke Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda tamamlayacak olan Türk vatandaşları, daha sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından memleketlerine gönderilecek.
Söke Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu daha önce de Cezayir’den getirilen 160 Türk vatandaşını ağırlamıştı.

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