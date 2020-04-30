YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin'deki yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin'deki yurda yerleştirildi

MERSİN HABERLERİ  | 30.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan getirilen 168 Türk vatandaşı Mersin'deki yurda yerleştirildi

MERSİN (AA) - Suudi Arabistan'dan getirilen168 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki yurda yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında havayoluyla Adana'ya gelen kafile, daha sonra otobüslerle Mersin'e getirildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen 168 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirildi.

Vatandaşlar, yurtta 14 günlük karantinada kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/
Anahtar Kelimeler:
Karantina Kovid-19 Mersin Suudi Arabistan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Mersin Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:12
Sabah
05:42
Öğle
12:44
İkindi
16:29
Akşam
19:36
Yatsı
20:59

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Cerrahoğlu Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Gönülce Eczanesi
Merkez
Mervem Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Sandal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" 23 Nisan etkinliği

Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" 23 Nisan etkinliği

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.