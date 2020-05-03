Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlardan devlete teşekkür

Suudi Arabistan'daki 21 günlük karantina süresinin ardından Çorum'daki yurtta 14 gün gözlem altında tutulan ve tüm ihtiyaçları, Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar, gerek Türkiye'ye getirilirken gösterilen hassasiyetten gerekse 5 yıldızlı otel konforunda misafir edildikleri yurtta kendilerine sunulan imkanlardan dolayı minnettarlıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Suudi Arabistan'dan 14 Nisan'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Samsun'a, buradan da Çorum'a getirilen 314 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'ndaki karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Çorum'daki öğrenci yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlar, hem tahliye süreci hem de yurtta sunulan imkanlar için yetkililere teşekkür etti.

Yazdıkları mektupların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla teşekkürlerini bildiren vatandaşlardan bazıları da duygularını AA muhabirine aktardı.

Yurtta kalan vatandaşlardan Ali Ekber Akın, kendileri adına bu süreci sorunsuz atlattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'ye getirilirken birbirlerine "acaba bundan sonra ne olacak, nerede kalacağız" şeklinde birçok sorular sorduklarını anlatan Akın, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Karantina süresi çok güzel geçti. Çok şükür evimize gidiyoruz. 14 gün de evlerimizde kalacağız. Allah büyüktür. Sonra da işimize devam edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde evimize gideceğiz, çocuklarımıza kavuşacağız. Buradaki tüm imkanlar çok güzeldi. Hiçbir sorunla karşılaşmadık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Bana 'bu şartlar altında 14 gün daha kalacaksınız' deseler yine kalırım"

İzmirli Cem Çetin de sıkıntılı bir süreci hem Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanları hem de yurtta görevli personelin özverisiyle sorunsuz atlattıklarını belirtti.