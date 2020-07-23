Suyla bereketlenen Suruç Ovası'nda üretim de istihdam da arttı

CEBRAİL CAYMAZ - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı sulama tünellerinden Suruç Tüneli sayesinde bölgedeki sebze ekili alanlar ve istihdam arttı. GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'ndaki topraklara 6 yıldır su veriliyor. Yürütülen yatırımlarla 562 bin 950 dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, sebze, mısır ve buğday en fazla yetiştirilen ürünler arasında yer alıyor. Bereketli Suruç Ovası topraklarında, 2014 yılından önce ekim alanı daralan sebze üretimi, sulanabilir alanların artmasıyla yaklaşık 300 dekar alandan 3 bin dekar alana çıkarak yeniden çiftçinin gözdesi haline geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, GAP sayesinde Suruçlu çiftçilerin rahat bir nefes aldığını söyledi. Suruç Ovası'nın bereketli topraklarının 6 yıl önce ilk kez suyla buluştuğunu anımsatan Yahlizade, ilçede sebze ekili arazilerin katlanarak arttığını dile getirdi.

Bölgenin suyla bereketlendiğinin altını çizen Yahlizade, "Bölgemize suyun gelmesiyle istikrar ve istihdam arttı. İnsanların yaşam standartları yükseldi. Daha kaliteli daha güzel bir yaşam şekli oluşmaya başladı. Bununla beraber ürün desenimiz de değişmeye başladı. Sebzecilik de artmaya başladı. Sebzecilikte örtü altına kayma var. Seralarımız oluştu. Bununla ilgili bir projemiz GAP Bölge Kalkınma İdaresinde kabul edildi. İnşallah en kısa zamanda bunu paydaşlarımızla sahada uygulayacağız. Bölgemizde sebzeciliğe yönelik örtü altına yönelik çalışmalarımız var. Bölge de çapraz yöntemini kullanarak hemen hemen her alanda 2-3 sera oluşturma şeklinde bir çalışma yaptık. O çalışmamız da meyvesini verdi." ifadelerini kullandı. İlçede yetiştirilen sebzelere çevre illerden de talep olduğuna değinen Yahlizade, "Açık alanda da özellikle patlıcan ve biberde yoğunluk var. Bölgemizdeki biber ve patlıcanda toprağına has güzel tat ve aroması mevcuttur. Böyle olunca çevreden de talep görmektedir. Bunu gören çiftçilerimiz üretime yöneldi. Kurak dönemde sebze yaklaşık 300 dekar alanda ekilirken şimdi 3 bin dekar alanda sebzecilik yapılıyor." dedi.

- "Çiftçimiz için bir istihdam ve gelir kaynağı oldu" Mehmet Murat Yahlizade, suyla beraber üretimin yükseldiği ovada istihdamın da arttığına dikkati çekti. Bölge insanının mevsimlik tarım işçiliğinden vazgeçerek kendi arazisini ekip biçmeye başladığını aktaran Yahlizade, şöyle devam etti: "Çiftçilere çok güzel dönüşleri oluyor. Özellikle gıda sektörü ihtiyaç sektörüdür. Olmazsa olmazlardandır. Büyük bir kısmı dışarıya gitmektedir. Buradan Gaziantep ve İç Anadolu Bölgesi'ne yönelmeler oluyor. 20 dekar alanda hiç yoksa 10-15 kişi çalışıyor, istihdam ediliyor. Eskisi gibi ilçemizde dışa göç yaşanmıyor. Neredeyse yüzde 60 azaldı. Tabi bu da suyun bereketiyle oldu. Devletimizin, hükümetimizin son zamanlarda bölgeye yapmış olduğu ağır, etkin çalışmaları katma değer olarak vatandaşlarımıza çok güzel dönüşler yaptı. Bu da çiftçimiz için bir istihdam ve gelir kaynağı oldu." - "Su her şeyi değiştirdi" Çiftçi Salih Ay da eskiden susuzluk ve imkansızlık nedeniyle mevsimlik işçi olarak başka bölgelere çalışmaya gittiklerini belirtti.