YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, oluşan sulak alanlarla birlikte farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'nın topraklarına 6 yıl önce su verilmeye başlandı. Suya kavuşan bereketli Suruç Ovası toprakları yeşile büründü.

Bu kapsamda ovada su sayesinde bazı alanlarda oluşan göletler farklı kuş türlerinin doğal yaşam alanı olmaya başladı.

İlçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kırsal Yurtçiçeği Mahallesi'ndeki gölette beslenen gri balıkçıl, çeltikçi kuşu, ibibik, ak balıkçıl, uzun bacak, su tavuğu, sığırcık, arı kuşu, ördek, uzun gagalı kervan çulluğu güzel görüntü oluşturdu.

Bölge zaman zaman kuşları görmek için gelen doğa sevenleri de ağırlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında... Yeni düğün yasağı! Valilik duyurdu: Gelin ve damat dışında...
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:20
Sabah
05:45
Öğle
12:31
İkindi
16:11
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Furkan Eczanesi
Haliliye
Gürüz Eczanesi
Haliliye
Olcay Eczanesi
Haliliye
Bekir Doğan Eczanesi
Eyyubiye
Şirin Eczanesi
Karakopru
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gümrükte bin 810 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.