Suyu çekilen Marmara Gölü'nde koku yayan çukurda tedbir alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ile Gölmarmara ilçeleri arasında yer alan ve suları çekilen Marmara Gölü tabanındaki bir çukurdan koku ve fokurdama sesleri gelmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekti.

Su seviyesi yüzde 1,5'a kadar gerileyen Marmara Gölü'nde koyun otlatan çobanlar, göl tabanından fokurdama sesi ve gaz kokusu geldiğini fark ederek jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, seslerin ve gaz kokusunun geldiği çukurun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Kemerdamları Muhtarı Muhtarı Ahmet Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, çukurdan gelen ses ve çıkan gazla ilgili araştırma yapılmasını beklediklerini söyledi.

Marmara Gölünde su bulunduğu zamanlarda aynı bölgeden su kabarcıkları çıktığı belirten Ayyıldız, "Çıkan gaz ve fokurdama sesini duyduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma da kısa süre sonra gelerek çukurun etrafını şeritle kapattı. Şu anda net bir şekilde kazanda su kaynar gibi ses gelmeye devam ediyor. Devletimizin ilgili kurumlarının bu bölgeye gelip inceleme yapmasını istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Koç ise hem merak ettiklerini hem de tedirgin olduklarını, bölgede bulunan su tulumbalarından daha önceleri metan gazı çıktığını belirterek, yetkililerden araştırma yapılmasını beklediklerini söyledi.

