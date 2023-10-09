Suyu kesilen Porsuk Çayı’nda kirli görüntü dikkat çekiyor

Eskişehir’de Osmangazi Mahallesi bölümünden geçen Porsuk Çayı’nın suları sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple bentler aracılığıyla kesildi. Yetkililerin bir çalışma yapma sebebiyle kestiği düşünülen suyun ardından Porsuk Çayı yatağındaki kirlilik ortaya çıktı. Araba lastiğinden eski kıyafete kadar birçok atık maddenin dibe çöktüğü çay yatağındaki kötü görüntüden rahatsız olan vatandaşlar, bölgenin temizlenerek, güzelleştirilmesini umduklarını söyledi. Zaman zaman kötü kokuların yayıldığını, Eskişehir’e değer katan Porsuk Çayı’na daha özenli davranılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Bölgede bulunan sokak hayvanlarının ise karşıya geçmek için suların çekildiği çay yatağını kullandıkları görüldü.

