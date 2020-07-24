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Suyun Sessiz Çığlığı oyunu Türkiye ikincisi oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.07.2020 13:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde lise son sınıf iki öğrenci kodlama eğitimi alarak akıllı telefonlar için geliştirdiği ‘Suyun Sessiz Çığlığı’ oyunu, TÜBİTAK 51.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde lise son sınıf iki öğrenci kodlama eğitimi alarak akıllı telefonlar için geliştirdiği ‘Suyun Sessiz Çığlığı’ oyunu, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde ‘Değerler Eğitimi’ alanında ikinci seçildi.
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Nur Yavaş ve Fatma Beyza Emekoğlu, suyun bilinçli kullanılması konusunda farkındalık sağlamak üzere akıllı telefon ve tabletler için yüklenebilen dijital oyun tasarladı. Projenin başlangıcında sınıf öğretmeni Funda Bulut danışmanlığında yaklaşık bir yıl önce su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatan iki öğrenci, ‘Suyun Sessiz Çığlığı’ adını verdikleri projeyi geliştirdi.
Projede kodlama derslerinde edindikleri bilgilerden yararlanarak oyun tasarlayan öğrenciler, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finali’nde ‘Değerler Eğitimi’ alanında ikinci oldu.
Suyun Sessiz Çığlığı adıyla akıllı telefon ve tabletler için uygulama marketlerinden ücretsiz indirilerek oyunun başlangıcında oyuncuya, 120 litre su veriliyor. Daha sonra karakterin parkurda ilerlemesi sağlanarak bulaşık ve çamaşır makineleri ile diğer su tüketimlerinde 120 litrenin tamamı harcanmadan parkurun bitirilmesi amaçlanıyor. Oyunu oynayanlar bu sayede hem su tüketimine karşı duyarlılık kazanıyor hem de günlük yaşamda ne kadar su tüketilmesi gerektiği konusunda bilinçleniyor.
Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, “Eğitim camiası olarak salgın hastalığın damga vurduğu bir eğitim öğretim yılı finali yaşadık. Öğrencilerimiz okullarına, biz eğitimciler de öğrencilerimize hasret kaldık. Salgın hastalık ile birlikte okullarımızın öğrenciler olduğunda ne kadar keyifli ve ne kadar mutluluk verici yerler olduğunu bir kez daha keşfettik. Bu dönemin sıkıntıları ile geçirdiğimiz bugünlerde yüzümüzü güldüren bir başarı hikâyesi bizim için büyük bir moral kaynağı oldu. Ali Oztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Zeynep Nur Yavaş ve Beyza Emekoğlu ile öğretmenleri Funda Bulut katıldıkları TÜBİTAK 2204 Lise Araştırma Projeleri’nde Bursa Bölge Finallerinden şampiyon olarak Çıktı ve Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Ali Oztaylan AlHL okulumuz yeni sayılabilecek sınavlı bir proje okulu. İnanıyoruz ki bundan sonraki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaktır fakat böylesine büyük bir başarıya şimdiden imza atmış olmasına biz sevinirken, öğrencilerimizin hazırladığı "Suyun Sessiz Çığlığı projesinin katıldığı Türkiye finalinden ikincilik derecesi elde etmesi beklentilerimizin üzerinde bir başarı olması hasebiyle hem bizleri hem de tüm Bandırma halkını gerçekten ziyadesi ile sevindirmiş ve gururlandırmıştır” dedi.
Programın sonunda Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim etti.

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