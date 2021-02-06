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Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat ayına özel kampanya

06.02.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segemtindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.

Suzuki açıklamasına göre, kampanya kapsamında, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının donanımlı ve uygun fiyatlı modellerinden biri olarak dikkati çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

Bununla birlikte, Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

Açıklamaya göre, Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

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