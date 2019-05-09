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F.Bahçe Ayew kararını verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.05.2019 20:07 | Son Güncelleme

Swansea'nin, Fenerbahçe'ye kiraladığı Andre Ayew'i 7-10 milyon euro aralığında bir bonservise satmak istediği ancak sarı lacivertli kulübün oyuncunun bonservisini almak istemediği yazıldı. Ganalı oyuncunun yeni rotası ya Çin ya da Arap ülkeleri olacak.

İşte tüm detaylar...

Swansea Ayew'i satma kararı aldı! Fenerbahçe bonservisini almayacak

İngiltere Championship'te sezonu 10. sırada bitiren Swansea City'nin maaşı yüksek olan bazı oyuncularıyla yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.

İngiltere Championship'te sezonu 10. sırada bitiren Swansea City'nin maaşı yüksek olan bazı oyuncularıyla yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Galler basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ile beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Andre Ayew'in de yolların ayrılması planlanan oyunculardan biri olduğu belirtildi.

Galler basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ile beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Andre Ayew'in de yolların ayrılması planlanan oyunculardan biri olduğu belirtildi.

Kulübün finansal olarak iflas noktasına gelmemek için 30 milyon pound (34.8 milyon euro) gibi bir rakama ihtiyaç duyduğu ve içlerinde Ayew'in de olduğu bir dizi yüksek kontratlı oyuncunun bu uğurda elden çıkarılacağı yazıldı.

Kulübün finansal olarak iflas noktasına gelmemek için 30 milyon pound (34.8 milyon euro) gibi bir rakama ihtiyaç duyduğu ve içlerinde Ayew'in de olduğu bir dizi yüksek kontratlı oyuncunun bu uğurda elden çıkarılacağı yazıldı.

AYEW'İN BONSERVİSİ 7-10 MİLYON EURO

AYEW'İN BONSERVİSİ 7-10 MİLYON EURO

Swansea'nin Fenerbahçe ile Ayew'in geleceği konusunda görüşdüğü ancak Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncunun bonservisini almayı düşünmediği ifade edildi.

Swansea'nin Fenerbahçe ile Ayew'in geleceği konusunda görüşdüğü ancak Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncunun bonservisini almayı düşünmediği ifade edildi.

Swansea'nin Ayew için 7-10 milyon euro aralığında bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı notu düşüldü.

Swansea'nin Ayew için 7-10 milyon euro aralığında bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı notu düşüldü.

Swansea yönetiminin, şu an Çin ve Körfez ülkeleriyle görüşme halinde olduğu ve Ganalı oyuncuyu bu ülkelerden birine satacağı bilgisi verildi.

Swansea yönetiminin, şu an Çin ve Körfez ülkeleriyle görüşme halinde olduğu ve Ganalı oyuncuyu bu ülkelerden birine satacağı bilgisi verildi.

SWANSEA'NİN SATIŞ LİSTESİNE KOYDUĞU OYUNCULAR

SWANSEA'NİN SATIŞ LİSTESİNE KOYDUĞU OYUNCULAR

Swansea'nin Andre Ayew dışında kardeşi Jordan Ayew, Borja Baston, Jefferson Montero, Tom Carroll ve bir dönem adı Türk kulüpleriyle anılan Wilfried Bony'i de satmak istediği ifade edildi.

Swansea'nin Andre Ayew dışında kardeşi Jordan Ayew, Borja Baston, Jefferson Montero, Tom Carroll ve bir dönem adı Türk kulüpleriyle anılan Wilfried Bony'i de satmak istediği ifade edildi.

Bony'nin 1 yıllık daha kontrat uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Haftalık 100 bin poundluk (116 bin euro) tutarında bir kontratı olduğu ve oyuncunun bu parayı alabilmek için opsiyonu kullanacağı yazıldı.

Bony'nin 1 yıllık daha kontrat uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Haftalık 100 bin poundluk (116 bin euro) tutarında bir kontratı olduğu ve oyuncunun bu parayı alabilmek için opsiyonu kullanacağı yazıldı.

Şu an Katar'da kiralık olarak oynayan Fildişili oyuncunun da önümüzdeki sene başka bir kulübün formasını giyeceği bilgisi verildi.

Şu an Katar'da kiralık olarak oynayan Fildişili oyuncunun da önümüzdeki sene başka bir kulübün formasını giyeceği bilgisi verildi.
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Fenerbahçe andre ayew

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