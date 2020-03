SYAL Anadolu lisesi protokolü imzalandı

Hayırsever İş İnsanı A. Rona Yırcalı, Vali Ersin Yazıcı’yı ziyaret ederek, 32 derslikli modern yeni bir okul yapımı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yırcalı, ziyarette yaptığı konuşmada köklü ve geçmişi başarılarla dolu bir okulu yeniden yapacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade edip okulun bir an önce tamamlanarak eğitim öğretime açılmasını arzu ettiğini söyledi.

Yırcalı, "Eğitime yatırın çok şahane bir duygu"

Deprem tebliğine göre Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinin yıkılarak yeniden yapmaya karar verdiklerini anlatan İş İnsanı Rona Yırcalı, "Okul yaptırma konusunda bütün işlemleri hızlandırarak çalışmalarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz. Bu tip okul işlerinin değişik bir tadı var. Sayın Valimizle imzaladığımız protokol üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili konuştuk. Eğitime yatırım çok şahane bir duygu. Bunun zevki bambaşka. İnşaatına en kısa zamanda başlanacak ve aynı yerde tamamlanarak eğitime açacağız" dedi.

Vali Ersin Yazıcı da, son zamanlarda yoğun bir şekilde okul yaptırma protokollerini imzaladıkların ifade ederek, tüm Balıkesirli hayırseverlerimize teşekkür etti. Eğitimde Balıkesir’de önemli gelişmelerin kaydedildiğini ifade eden Vali Yazıcı, bu bağlamda hayırseverlerin verdiği desteklerin de çok önemli olduğunu belirtti. Balıkesir’in eğitim altyapısını güçlendirecek her türlü faaliyetin her zaman destekçisi olacaklarını ifade eden Vali Yazıcı, hayırsever A. Rona Yırcalı ve ailesine teşekkür ederek yeni yapılacak okulun Balıkesir’e ve eğitim camiasına şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Yazıcı, "Eğitime yapılan katkı her şeyin önünde"

Balıkesir’de hayırsever vatandaşların eğitime katkısının devam ettiğini belirten Vali Yazıcı, "Çocuklarımız yararına yapılan her işbirliğinde, her projede, her çabada biz Balıkesirli hemşehrilerimizle samimi bir gayret gösteriyoruz. Okullarımızın yenilenmesi yönünde çalışmalarımız sürüyor. Eğitim öğretim sürecinde yaptığımız işbirliklerinin güzel ülkemizin geleceğine başarılı gençler kazandıracağı bilinciyle hareket ediyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olursa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem de donanım konusunda olsun son derece büyük destek veriyorlar. Hayırseverlerimizin de desteği ile çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri, geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Bu protokol yeni imzalar için bir ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Eğitime yapılan katkı her şeyin üstünde önemli ve anlamlıdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın eğitimi için yapılan katkılar çok değerli" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, "Rona Bey eğitim gönüllüsü"

Hayırseverlerin hiç tereddüt etmeden protokollere imza atarak katkı sağladıklarını vurgulayan Vali Yazıcı, "Rona Bey gibi eğitim destekçisi, eğitim gönüllüsü hayırseverlerimizle yükselen değer Türkiye’mizin, Balıkesir’imizin kalkınmasına bir nebzede olsa yardım edecek projeler protokoller yapmak bizi mutlu ediyor. Şundan kesinlikle eminim Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesindeki öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine başarılara imza atacaklar. Rona Bey Türkiye’nin hatta dünyanın hem mesleğiyle hem sosyal hayatta ki farkındalığıyla herkesin tanıdığı bir hayırseverimiz. Rona Bey çok değerli bir iş arkadaşımız, o görev adamı. Eğitim sevdalısı. Bugüne kadar yaptığı diğer hayırlar için şahsım ve Balıkesirli hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah örnekliliğiniz diğer insanlara da örnek olur ve onlarda böyle yatırıma vesile olurlar. Hayırseverlerimizin de desteği ile çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmeleri, geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Eğitim çağındaki tüm çocuk ve gencimize eğitimin her basamağında nitelikli bir eğitim vermeyi istiyoruz. Bu herkesin ortak çaba ve katkısıyla olacak. El ele verirsek hiçbir sıkıntı olmaz. Hepimizin ortak çabasıyla bunlar olacaktır. Hayır, bir sevda işi, hayır, bir gönül işi, hayır, bir istek işi" ifadelerini kullandı.

Ziyarette hayırsever iş insanı A. Rona Yırcalı’ya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile Sırrı Yırcalı da eşlik etti.