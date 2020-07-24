YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. SYDV bin 339 aileye, 937 bin 300 TL’lik Kurban Bayramı yardımı yaptı

SYDV bin 339 aileye, 937 bin 300 TL’lik Kurban Bayramı yardımı yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.07.2020 14:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kurban Bayramı öncesi kentteki ihtiyaç sahibi bin 339 aileye 937 bin 300 TL nakdi yardım yapıldı.Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan SYDF, Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdü.

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kurban Bayramı öncesi kentteki ihtiyaç sahibi bin 339 aileye 937 bin 300 TL nakdi yardım yapıldı.
Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan SYDF, Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdü. Vakıf aracılığıyla 1339 Aileye nakdi yardımda bulunuldu.
Eğitim yardımları, ayni ve maddi yardımlarla her daim vatandaşların yardımına koşan SYDV devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırdı. Afyonkarahisar SYDV merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bayram öncesinde yüzleri gülümsetti. Vakıf aracılığıyla bin 339 aileye toplamda 937 bin 300 TL nakdi yardımda bulunuldu.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, “Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Onların ihtiyaç duydukları her anda devletimizin imkanlarını ve vatandaşa dokunan sıcak yüzünü görmelerini ve hissetmelerini istiyoruz. Her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Çocukların bayramlıkları Karaköprü Belediyesi’nden

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:45
Öğle
13:09
İkindi
17:02
Akşam
20:23
Yatsı
21:58

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Arda Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Sule Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Beyhan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Afyonkarahisar’daki basın mensuplarına Ayasofya sürprizi

Afyonkarahisar’daki basın mensuplarına Ayasofya sürprizi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

İki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.