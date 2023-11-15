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T3 Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar Yıldırım’da

15.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Yıldırım Belediyesi, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü kuruluşlarından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayraktar’ı ağırladı.

T3 Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar Yıldırım’da

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayraktar, Yıldırım Belediyesi’ni ziyaret etti. Bayraktar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ile Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin son yıllarda teknoloji alanında yaptığı yatırımlar ile dünyanın önemli ülkeleri arasına girdiğini aktaran Bayraktar, “Devletimizin desteği, özel sektörün çalışmaları ve bu iş birliğinin sağladığı sinerji ile önemli başarılara imza attık. Ancak Milli Teknoloji Hamlemizin başarıya ulaşması sadece bizlerin, istemesiyle veya çalışmasıyla mümkün değil. Başarılı olabilmek için milletimizin tamamının bunu istemesi ve çaba sarf etmesi gerekiyor. İşte bugün bu hedefimize katkı sağlayacak iki güzide mekânı ziyaret ettik. Çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimi ve bilimi sevdireceğine, bu konularda farkındalık oluşturacağına inandığım, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ve Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni Bursa’ya kazandıran Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ı kutluyorum” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunda üstlendiği vazifeler elde ettiği başarılar ile Türk gençlerine örnek teşkil eden İrem Bayraktar’ı Yıldırım’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Ülkemize son yıllarda adeta çağ atlatan teknolojik hamlemizin önemli figürlerinden İrem Bayraktar Hanımefendi ile Molla Yegan Çocuk Üniversitemizi ve Mümine Şeremet Kütüphanemizi ziyaret ettik. Çocuklarımıza bilimi tanıtmak, sevdirmek ve bu konuda onlarda bir farkındalık kazandırmak hayata geçirdiğimiz Çocuk Üniversitemiz bugüne kadar 21farklı dalda 3 bin 546 çocuğumuza eğitim verdi. Yine Uyumayan Kütüphanemiz 7 gün 24 saat gençlerimize hizmet veriyor. Eğitimlerine katkı sağlıyor, onların önlerinde yeni ufuklar açılmasına vesile oluyor. Biz Yeni İrem Bayraktarlar, Selçuk Bayraktarlar hizmete açtığımız bu mekanlardayetişsin istiyoruz” diye konuştu.

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