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Tabiat Eğitim Merkezi’ni 4 yılda 8142 öğrenci ziyaret etti

AYDIN HABERLERİ  | 23.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP)Tabiat Eğitim Merkezi’nde 4 yılda 8 bin 142 öğrenciye eğitim verildi.Aydın DKMP’den yapılan açıklamada, “Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkündür.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP)Tabiat Eğitim Merkezi’nde 4 yılda 8 bin 142 öğrenciye eğitim verildi.
Aydın DKMP’den yapılan açıklamada, “Doğa üzerine bilgi edinmek, onu tanımakla mümkündür. Doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimleri, bireylere doğanın dilini öğretir. Genel Müdürlüğümüzün öncelikli olarak uygulanmasını öngördüğü doğa eğitimleri, Şube Müdürlüğümüz hizmet binasında bulunan Tabiat Eğitim Merkezinde yürütülmektedir. Habitatlar, besin zinciri, doğal yaşam alanları ve koruma bilincini içeren eğitimlerimiz, Şube Müdürlüğümüzde bulunan teknik personellerce verilmektedir. 2015 yılından bu yana 326 eğitimde 8142 öğrencimize verilen eğitimlerde bahsekonu başlıklar incelenmekte, geleceğimiz olan çocuklarımızın farkındalıkları attırılarak sormak istedikleri sorular uzman personelimizce cevaplanmaktadır.
Tabiat Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerine bu isteklerini belirtmeleri halinde (0256) 213 01 03 numaralı telefondan bize ulaşarak uygun gün ve saatlerde eğitim rezervasyonu yaptırabileceklerdir” denildi.

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