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Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.

Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.
Kırklareli’de hafta sonları yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı, Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda kapatıldı. Parka gelmek isteyen ziyaretçiler, parkın girişindeki güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak evlerine yönlendiriliyor.

Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı

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