YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. "Tabiatın kalbi" Gölcük ve Mudurnu beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı

"Tabiatın kalbi" Gölcük ve Mudurnu beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı

14.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tabiatın kalbi" Gölcük ve Mudurnu beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Mudurnu ilçesi, kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaktaki "tabiatın kalbi" olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkı, beyaz örtüsüyle güzelliğine güzellik kattı.

Gölcük'e günübirlik tatil için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Mudurnu da beyaza büründü

Bolu'nun tabiat güzellikleriyle ünlü yörelerinden Mudurnu ilçesi de kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Beyazlar içindeki tarihi konakların görüntüsü, ziyaretçileri büyüledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:21

Bolu Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

AFAD ve JAK ekiplerinden Kartalkaya’da ortak eğitim

AFAD ve JAK ekiplerinden Kartalkaya’da ortak eğitim

Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı

Kartalkaya ve Kartepe'de kar yağışı sevinçle karşılandı

Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza

Bolu’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 42 bin TL ceza

Bolu’da kaçak balık avcılarına 49 bin lira para cezası

Bolu’da kaçak balık avcılarına 49 bin lira para cezası

Bolu'da kısıtlama ve kurallara uymayan 59 kişiye para cezası verildi

Bolu'da kısıtlama ve kurallara uymayan 59 kişiye para cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.