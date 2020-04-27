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Tablet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Osmaniye'de yaşayan 10 yaşındaki Kaan İnce, tablet almak için biriktirdiği 170 lirayı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaşayan 10 yaşındaki Kaan İnce, tablet almak için biriktirdiği 170 lirayı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Fatih Mahallesi’nde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Kaan İnce, kendisine tablet alabilmek için kumbarasında para biriktirmeye başladı. İzlediği haberlerden etkilenen İnce, biriktirdiği 170 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istedi.

Vefa Destek Grubu'nu arayan İnce, biriktirdiği parayı eve gelen görevlilere teslim etti.

Tablet almak için biriktirdiği parayı düzenlenen kampanyaya bağışlamak istediğini belirten İnce, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasını duyunca hiç düşünmeden kumbaramda biriktirdiğim 170 lirayı 155’i arayarak bağışlamak istediğimi söyledim." diye konuştu.

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Destek Milli Dayanışma Kampanyası Osmaniye

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