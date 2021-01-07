Tabletler öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımları gerçekleştirilecek olan 700 tablet, hafıza kartı ve internet bağlantısı sağlayacak sim kartı öğrencilerimize dağıtılmak üzere okul müdürlerimize teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen tablet teslim törenine Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Törende konuşan Valimiz Sayın Fuat Gürel, salgın sürecinin bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok şeyi değiştirdiğini ancak hazırlıklarını zaten yaptıklarını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarımızın da alt yapıları mevcut, EBA sistemini hazır hale getirmiştik, Mart ayında okulların ara verilmesi ile birlikte EBA sistemi devreye girdi ve uzaktan eğitim vermeye başladık. Ekonomik yoksunluk çeken ailelerimizin çocukları tabletleri veya bilgisayarları olmadığından EBA sisteminden yararlanamadı. EBA üzerinden verilen eğitimler televizyondan da veriliyor. Ancak televizyonu olmayan ailelerimiz dahi var. Özellikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bu şekilde olan ailelerimize yardımcı olmaya gayret ettik ama talep fazla olunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bunun üstesinden gelmeleri mümkün olmadı. Sadece tablet dağıtılması ilgili bir olay da değil gerekli internet altyapısının bulunması veya takviye edilmesi gerekiyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ülke genelinde 500 bin tabletten dağıtımı yapılıyor. Temennimi 2021 yılının yaz aylarına doğru pandeminin azalması ve bitmesi. Aşının gelmesi ve tedavi edici ilaçlarında bulunması ile birlikte salgını inşallah atlatacağız. Hala eğitime ulaşmakta sorun yaşayan çocuklarımız var, il genelinde 1315 çocuğumuz bu sorunları yaşamakta, bugün 700 tablet dağıtıyoruz” dedi.

Hayırseverlerin, iş İnsanlarının ve şirketlerin vereceği katkılar ile çocuklara gerekli desteği sağlamış olacağını ifade eden Gürel, “Devletimiz bu süreçte bir çok sektöre destek veriyor, bu arada milli eğitim camiasına da böylesine büyük bir destek veriyor, inşallah çocuklarımıza faydası olur. İnşallah bu süreci atlatacağız, çocuklarımız öğretmenlerine kavuşacak ve tekrar yüz yüze eğitim görecekler" diye konuştu.



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