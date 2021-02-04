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  4. Taburcu olan son depremzede Gülçin Aykut Soydan, doğum gününde unutulmadı

Taburcu olan son depremzede Gülçin Aykut Soydan, doğum gününde unutulmadı

04.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Gülçin Aykut Soydan: - "Benim doğum günlerim çok sıradan geçerdi. Bugün kendimi yeniden doğmuş gibi hissetim"

İZMİR (AA) - İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 16 saat göçük altında kalan ve hastaneden taburcu edilen son depremzede olan Gülçin Aykut Soydan için evinin önünde, doğum günü kutlaması düzenlendi.

"40 Gönüllü Kadın Platformu" üyeleri, tedavi sürecinde destek verdikleri Gülçin Aykut Soydan'ın 38. yaş günü için, Bayraklı ilçesindeki evinin önünde bir araya geldi. Platform üyeleri, depremde sağ bacağını kaybeden genç kadın için, "Mucizemiz. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun" yazılı pankart açtı.

Gülçin Aykut Soydan, apartmanın 7'nci katındaki balkondan, platform üyelerine el salladı.

Ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan kadınlar, cep telefonu aracılığıyla Soydan ile görüntülü konuştu. Soydan, kendisine gösterilen sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Gülçin Aykut Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü kutlamasının kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Tedavi sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve 1 ay serviste tedavi gördüğünü anlatan Soydan, şunları kaydetti:

"Taburcu oldum ama tedavim devam ediyor. Eşim, ailem ve arkadaşlarım hep benim yanımda oldular. Bana notlar gönderdiler. Notlarda beni çok sevdiklerini ve en kısa sürede iyileşeceğimi yazdılar. O yazılar bana moral oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki doğmuşum anneme ve babama çok teşekkür ederim. Benim doğum günlerim çok sıradan geçerdi. Bugün kendimi yeniden doğmuş gibi hissetim. Artık daha çok çocuğuma odaklı yaşıyorum. Onunla birlikte vakit geçirmeyi çok özledim."

40 Gönüllü Kadın Platformu Kurucusu Afet Ayaz da Soydan'ın hem depremde hem de tedavi sürecinde verdiği mücadelenin tüm kadınlara örnek olduğunu söyledi.

Her zaman onun yanında olduklarını dile getiren Ayaz, "O bizim mucizemiz. Ameliyatlar geçirdi. Kovid-19'a yakalandı ama hayata tutunmayı bildi. Bugün ona doğum günü düzenledik. Bugün her şeye yeniden başladık. Onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1032 kişi yaralanmış, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarılmıştı.

Gülçin Aykut Soydan, depremde ilk iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemininde bulunan marketten 16 saat sonra sağ kurtarılmıştı. Bir bacağını kaybeden Soydan, 30 Ocak'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edilmişti.

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Baltacı Eczanesi
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