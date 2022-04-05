TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Batı Afrika ülkesi Gambiya’da gerçekleştirdiği organizasyonla binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu.

Dernekten yapılan açıklamada, başta başkent Banjul ile Serekunda olmak üzere çeşitli şehirlerde sağlık organizasyonları düzenleyen TADD ekibinin, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken binlerce Gambiyalının gönlünü kazandığı belirtildi.

Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, üroloji, jinekoloji ile ortez protez gibi branşlarda hizmet veren gönüllü hekimlerin, muayene hizmetlerinin yanı sıra çeşitli branşlarda yüze yakın ameliyat gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yapılan sağlık organizasyonu kapsamında ülkedeki yerel sağlık personeline TADD üyesi doktorlar tarafından eğitim verilerek mesleki yetkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

- "Gambiya, kardeş Türk halkına müteşekkir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, dost ve kardeş ülke Gambiya’nın sağlık alanında çeşitli zorluklar yaşadığını belirtti.

Türkiye'den Gambiya’ya giden gönüllü sağlık ekibinin ülkede çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğinin altını çizen Dr. Bilgehan Güntekin, sağlık alanında verdiği katkı sebebiyle Gambiya'nın kardeş Türk halkına müteşekkir olduğunu bildirdi.

