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Taekwondo sporcularının siyah kuşak sevinci

19.01.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nun taekwondo branşı siyah kuşak sınavında başarılı olan 9 sporcusu kuşak takma sevinci yaşadı.Aralık ayında Ankara da yapılan teakwondo branşı siyak kuşak sınavında başarılı olan 9 sporcusuna kuşakları pandemi önlemleri alınarak düzenlenen etkinlikle takıldı.

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü’nun taekwondo branşı siyah kuşak sınavında başarılı olan 9 sporcusu kuşak takma sevinci yaşadı.
Aralık ayında Ankara da yapılan teakwondo branşı siyak kuşak sınavında başarılı olan 9 sporcusuna kuşakları pandemi önlemleri alınarak düzenlenen etkinlikle takıldı. Ayrıca ocak ayı renkli kuşakların terfi sınavı da yapıldı. Gökmeydan Spor Salonu’nda pandemi önlemleri alınarak yapılan etkinliğin açılış konuşmasında Kulüp Teakwondo Antrenörü Elif Çatal, "Taekwondo sporu emek ve fedakârlık ister. Önemli olanın sporcunun beline siyah kuşağı takması değil, taktığı kuşağı hak etmesi gerekir. Siyah kuşak olgunluk demektir. Siyah kuşak örnek olmak, sabırlı olmak demektir. Mevlâna’nın ‘Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar’ sözü çok önemlidir. Bu sporda; gerçek bir siyah kuşak hakkını elde etmek istiyorsanız; bıkmadan, usanmadan aynı teknikleri yaparak ilerleyebilir ve ustaların seviyesine ulaşabilirsiniz. Sizi takip eden renkli kuşaklı sporcularıma da başarılar diliyorum" dedi.
Programın ikinci bölümünde ise 21 sporcunun katıldığı kuşak terfi sınavı yapıldı. Sınav komisyonu önünde öğrendikleri teknikleri sergileyen sporcuların heyecanı ve yapılan gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. Sınav sonunda siyah kuşaklar ve renkli kuşaklar sporculara kulüp yöneticileri tarafından bağlandı.
Program sonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım; ‘’Ankara da yapılan sınavda başarılı olan ve bugün siyah kuşak bağlayan sporcularımız; Hamza Ünal (siyah kuşak 2’nci dan), Rukiye Buse Sönmez, Davut Yıldıray Keskin, Hatice Özdemir, Havvanur Kutlu (siyah kuşağa terfi), Belinay Ayşe Keskin, Zeynep Doğruer, Kaan Muhsin Doğruer, Nira Çakır, Nehir Çakıroğlu (pum kuşağa terfi)’ dur. Sporcuların sportif başarılarının yanında, sosyal sorumluluk projeleri yapma yeteneğini kazanmaları bizlere gurur verdi’’ dedi.

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