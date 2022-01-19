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TAG Otoyolu'nda kalan vatandaşlara helikopterle yiyecek ulaştırıldı

19.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAG Otoyolu'nda kalan vatandaşlara helikopterle yiyecek ulaştırıldı

GAZİANTEP (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kalan vatandaşlara askeri helikopterle kumanya ulaştırıldı.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artırarak, 50 santimetrelik kalınlığa ulaşan kar nedeniyle, TAG Otoyolu'nda ulaşım durdu. Bölgede iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürdürülürken, bölgede kalan vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede kumanya desteği sağlamak için harekete geçen Vali Davut Gül başkanlığındaki kriz masası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de destek aldı.

Bu kapsamda Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda kumanya yüklenen helikopterler, TAG Otoyolu'ndaki vatandaşlara yiyecek ulaştırmaya başladı.

Helikopterle kumanya ve içecek getirildiğini gören vatandaşlar da ekiplere alkışlar eşliğinde teşekkür etti.

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