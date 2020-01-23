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TAGEM tarafından desteklenen projenin ilk toplantısı gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 23.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Aydın Beşparmak Dağlarında Geleneksel Sığır Yetiştiriciliğinin Alternatif Üretim Sistemi Olarak Akreditasyonu Araştırmaları-1’ adlı projenin başlangıç toplantısı Senato Salonu’nda gerçekleşti.Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yürütücülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Aydın Beşparmak Dağlarında Geleneksel Sığır Yetiştiriciliğinin Alternatif Üretim Sistemi Olarak Akreditasyonu Araştırmaları-1’ adlı projenin başlangıç toplantısı Senato Salonu’nda gerçekleşti.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Orhan Karaca, projenin önemi ve amacı hakkında bilgi verdiği sunumunda, “Projede amaçlanan, Beşparmak Dağları’nda geleneksel olarak sürdürülen sığır yetiştiriciliğinin alternatif üretim sistemi olarak akreditasyonu için gerekli ön araştırmaların yapılmasıdır. Bu yetiştirme sistemine, hayvan materyali üretim potansiyeline ve elde edilen ürünlere yönelik bilimsel veri mevcut değildir” sözleri ile projenin amacını aktardı.
Projenin Beşparmak Dağları’nda, Aydın ilinin Koçarlı, Söke, Karpuzlu ve Çine ilçeleri ile Muğla ilinin Milas ve Yatağan ilçelerinde yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Orhan Karaca, proje yöntem ve uygulamaları ile proje çıktıları ve yaygın etkileri hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Orhan Karaca, “Proje ile şimdiye kadar yok sayılarak atıl bırakılan milli bir üretim potansiyeli harekete geçirilerek hem yöre insanı hem de ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sunabilecek bir alanın önü açılmış olacaktır” sözleri ile açıklamalarına son verdi.
Göçebe bir toplum olduğumuzu bu bakımdan ana materyalin hayvan olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, projenin bitkisel üretim ve hayvansal üretim dengesi ve toprakların korunması açısından önemli olduğuna değindi. Proje sonuçlarının, Beşparmak Dağları’ndaki sığır yetiştiricilerini etkilemesinin beklendiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Projenin tamamlanmasıyla Beşparmak Dağları’nda geleneksel sığır yetiştiriciliği, mevcut potansiyelinden sürdürülebilir çağdaş bir sisteme dönüşme imkanı bulacaktır. Proje ekibini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.
Yapılan projeyi oldukça önemli bulduğunu belirten ve bu bağlamda üniversiteyi tebrik eden Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Bilim insanları, gelecek bin yılı yüz yılı düşünebilir. Beşparmak Dağları’ndaki sığır yetiştiricilerini etkilemesi beklenen proje bilim insanlarının gelecek öngörüsü ile oldukça önem teşkil etmektedir” dedi.
Toplantı, katılımcıların soru ve katkılarını sunması ile sona erdi.

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