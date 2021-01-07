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Taha Yalçıner Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.01.2021 17:49 | Son Güncelleme

TFF 1.

Taha Yalçıner Bandırmaspor’da

TFF 1. Lig’de mücadele eden RH Bandırmaspor’da transfer çalışmaları başladı. Bordo-beyazlılar ikinci yarı için ilk imzayı Taha Yalçıner’e attırdı.
Bandırmaspor ligin ilk yarısını 24 puan ile 10. sırada tamamlarken, ikinci yarı için verilen arada transfer çalışmalarına başladı. Akhisarspor’un orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile anlaşan bordo-beyazlılar 33 yaşındaki başarılı oyuncuyu bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attırdı.
Kariyerindeki 57’si Süper Lig olmak üzere yeşil sahalardaki 311 maçında 20 gol ve 8 asisti bulunan başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe, Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demir, Samsunspor, Alanyaspor ve son olarak da Akhisarspor formalarını giydi. Bandırmaspor’da ikinci yarı hazırlıkları 8 Ocak gününden itibaren Antalya kampı ile sürecek. Bordo-beyazlı camiada yönetimin takviye gereken bölgelere yeni transferler gerçekleştireceği öğrenildi.

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