YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tahıl paylaşımı tartışması karşılıklı darpla bitti

Tahıl paylaşımı tartışması karşılıklı darpla bitti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, zahire (tahıl) deposunda mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada 5 kişi birbirine girdi.Edinilen bilgiye göre; olay Alpu ilçesi Yunusemre Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir’de, zahire (tahıl) deposunda mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada 5 kişi birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre; olay Alpu ilçesi Yunusemre Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, öğle saatlerinde mal paylaşımı için zahire deposuna giren G.G. (42), U.U. (48), S.U. (54), E.U. (27) ve O.U. (52) arasında tartışma çıktı. Ardından şahıslar arasında yaşanan tartışma büyüyerek, karşılıklı darp meydana geldi.
Öte yandan polis ekipleri, darp olayının şüphelileri olduğu öne sürülen E.U. ve O.U. yakalayarak haklarında ’Kasten Yaralama’ suçundan başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
13:08
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:44

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Güven Eczanesi
Tepebasi
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Yeni Güneş Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Neriman Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Virüsle mücadelede sağlık çalışanlarına sağlanan destek

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Tepebaşı’nda virüse karşı tedbir çalışmaları titizlik ile sürdürülüyor

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.