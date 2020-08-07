YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Tahıl Pazarı’na modern dokunuş

Tahıl Pazarı’na modern dokunuş

ORDU HABERLERİ  | 07.08.2020 12:31 | Son Güncelleme

Altınordu ilçesinin önemli bir çekim merkezi ve şehrin en hareketli alanlarından biri olan ‘Tahıl Pazarı’, geçmişin izlerini bugüne taşıyacak modern projeyle yeni bir kimliğe kavuşacak.Altınordu Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışma sonunda halen var olan Tahıl Pazarı ve çevresinde düzenlemeler yapılarak bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak, modern yapıda bir proje tasarlandı.

Altınordu ilçesinin önemli bir çekim merkezi ve şehrin en hareketli alanlarından biri olan ‘Tahıl Pazarı’, geçmişin izlerini bugüne taşıyacak modern projeyle yeni bir kimliğe kavuşacak.
Altınordu Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan çalışma sonunda halen var olan Tahıl Pazarı ve çevresinde düzenlemeler yapılarak bölgeye yeni bir kimlik kazandıracak, modern yapıda bir proje tasarlandı. 800 metrekarelik proje alanında, üst örtülü mekanlar, çok amaçlı oturma bazaları, yeşil alan, tahıl meydanı, satış birimleri ticaret sokağı ve tarihi bilgilendirme elemanları yer alacak. Halkın yoğun olarak kullandığı fakat işlevsel olmayan sokak da revize edilerek 450 metrekarelik sanat sokağı proje alanında doğal taş ve ahşap zemin kaplamaları, sergi alanları, oturma birimleri ve bitkisel kompozisyon ile canlandırılacak.

“Şehrimizin hem cazibe hemde hafıza mekanlarından biridir”
Tahıl Pazarı’na uygulanacak proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Şehrimizin hafızalarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Tahıl Pazarı, uygulanacak projeyle geçmişten geleceğe uzanan yeni bir kimliğe kavuşacak. Zamanın ve mekanın ruhuna uygun, geçmişin izlerini bugünün modern şartlarıyla harmanlayacak ve tarihi bugün de yaşatacak projeyle Tahıl Pazarı bundan böyle de halkımızın buluşup çayını kahvesini yudumlarken keyifli sohbetler ettikleri bir meydan bir çekim merkezi olmaya devam edecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Ordu Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:39
İkindi
16:31
Akşam
19:45
Yatsı
21:19

Ordu Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Deniz Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Güler Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Sanayi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Akar Eczanesi
Fatsa
Merkez Eczanesi
Fatsa
Lale Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
Yasemin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu'da trafik kazaları: 3 yaralı

Ordu'da trafik kazaları: 3 yaralı

Ordu’da Yılın En’leri

Ordu’da Yılın En’leri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.