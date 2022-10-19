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Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

19.10.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi emniyetli şekilde devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından 6 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna gemi tahıl

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