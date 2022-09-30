Tahincioğlu, konut kampanyasına Nidapark Çengelköy projesiyle katılacak

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Gayrimenkul, orta ve üst gelir grubunun ev sahibi olması için ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan kampanyaya Nidapark Çengelköy projesiyle katılacak. Bu kapsamda projeden ev almak isteyenlere yeni kampanya ve avantajlı ödeme seçenekleri sunulacak.

Tahincioğlu Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orta ve üst gelir grubunun ev sahibi olması için ekim ayında gerçekleştireceği kampanya kapsamında düşük peşinat, düşük faiz ve vadeli satış üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Emlak Konut öncülüğünde gerçekleştirilen, sektörün önde gelen derneklerinin de katılım sağladığı toplantıda orta ve üst gelir grubu için hayata geçirilecek kampanya hakkında konuşuldu.

Ekim ayında açıklanacak kampanya çerçevesinde sıfır konutta düşük peşinat, düşük faiz ve vadeli satış üzerinden çalışıldığı belirtildi.

Konut, ofis ve AVM gibi birçok prestijli projede imzası bulunan, 65 yılı aşan tecrübesiyle sektörün lider marka konumunu koruyan Tahincioğlu Gayrimenkul de konutta yapılan kampanya doğrultusunda satışı devam eden Nidapark Çengelköy projesinde cazip ödeme planlarıyla ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sunuyor.

Çengelköy'ün asırlık tarihine saygılı, az katlı ve yatay mimari ile bölgenin dokusuna uygun inşa edilen Nidapark Çengelköy projesinde ekim sonuna kadar geçerli yeni bir kampanyaya imza atan Tahincioğlu Gayrimenkul, söz konusu kampanya çerçevesinde yüzde 10 taksitli peşinat ile konut satışı yapıyor. Ödemelerin 2023'te başlanacağı kampanya kapsamında kalan tutar 36 ay 0,99 vade farkı ile eşit taksitlere bölünüyor.

- "Geliştirdiğimiz ödeme planları ile sektördeki tarihi kampanyalara destek sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, son günlerde sektörde konuşulan konut kampanyalarını heyecanla takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Tahincioğlu olarak geliştirdiğimiz ödeme planları ile sektördeki tarihi kampanyalara destek sağlıyor, konuta erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Nidapark Çengelköy projemizde ev sahibi olmak isteyenlerin vereceği yüzde 30 peşinatı kendi içinde üçe bölüyor ve yüzde 10 taksitli peşinat ile başlamalarını sağlıyoruz. Toplam tutarın yüzde 10 ve yüzde 15'lik kısmı için iki ara ödeme alıyoruz. Kalan yüzde 45'lik kısmı ise 36 ay yüzde 0.99 vade farkı ile firma bünyemizde eşit taksite bölüyoruz. Taksitlerin ödemesine ise 2023 yılında başlanıyor."

Satışı devam eden ve yeni planlanan projeler hakkında da bilgi veren Tahincioğlu, şu anda satışı devam eden projeler arasında Nidapark Göcek ve Nidapark İstinye'nin yer aldığını, Bodrum Gündoğan ve Ataşehir projeleri için de ön satışlara başladıklarını aktardı.

Tahincioğlu, "Gündemimizde yeni projelerimizde yer alıyor. İstanbul'da Beykoz projemizin geliştirme sürecine devam ediyoruz. İstanbul dışında ise Ankara'da ayrıcalıklı yeni konut projesi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dört mevsim yaşanabilecek, geniş kullanım alanı olan, doğa ile iç içe projelerimizi Tahincioğlu ayrıcalığı ile farklı lokasyonlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

- Farklı tipte ev seçenekleri Nidapark Çengelköy'de

Nidapark Çengelköy projesinde satışlar da tüm hızıyla devam ediyor. Lüks ve konforlu bir yaşamın yanında pandemi koşullarına da uygun olarak tasarlanan Nidapark Çengelköy'de daireler maksimum verimliliğe, geniş salon pencerelerine, balkon veya teraslara, yüksek tavan ve ferah cephelere sahip.

Site yönetiminin Tahincioğlu Hizmet ve Yönetim AŞ güvencesi ve kalitesi ile yürütüleceği proje içerisinde aynı zamanda tarihi bir eser olan Çaprazlı Köşkü de bulunuyor. Büyük ölçüde hasar görmüş olan eser, Tahincioğlu Gayrimenkul tarafından restore edilerek hayata kazandırılacak.

1840'lardan bugüne kadar gelen Nidapark Çengelköy arazisi çok değerli anıt ağaçlarını da bünyesinde barındırıyor. Doğal yaşama saygı duyularak tüm ağaçların korunduğu ve Çengelköy'ün geçmişinden miras kalan 300 yılı aşan Kızılçam ağacı projenin merkezine alınarak inşa ediliyor.

12 blok 207 konuttan oluşan Nidapark Çengelköy'de, büyüklükleri 135-450 metrekare arasında değişen 6 farklı tipte konut seçeneği bulunuyor. Her katta az sayıda dairenin yer aldığı geniş oda, salon ve ebeveyn odaları bulunan projede 3+1 daireler 161-205 metrekare, 3,5+1 daireler 198-215 metrekare, 4+1 daireler 216-291 metrekare, 4,5+1 daireler 215-403 metrekare ve 5,5+1 daireler 450 metrekare olarak tasarlandı.

Tüm dairelerinde balkon veya teras bulunan projede 10 bin metrekare yeşil alan yer alıyor. Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı havuz, buhar banyosu, sauna, kafe, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkurları bulunan Nidapark Çengelköy'de aynı zamanda kamunun kullanımına da açık bir park alanın olması planlanıyor.

İstanbul'un her noktasına kolay ulaşılabilen bir lokasyonda yer alan Nidapark Çengelköy konumuyla hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlıyor. Çengelköy meydana 5, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 35, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 15, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ise 13 dakika mesafede yer alıyor. İstanbul'un en özel semtinde yer alan proje ev sahiplerine hem tarihin içinde hem de şehrin kalbinde bir yaşam alanı sunuyor.

