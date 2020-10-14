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“Tahkim İş Yapmanın Olmazsa Olmaz Koşulu Haline Geldi”

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde “Ticarette Tahkimin Önemi ve İstanbul Tahkim Merkezi” konulu Webinar düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) işbirliğinde “Ticarette Tahkimin Önemi ve İstanbul Tahkim Merkezi” konulu Webinar düzenlendi. Toplantıya Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Denizli Sanayi Odası Başkanı ve ISTAC Başkan Vekili Müjdat Keçeci, ISTAC Yönetim Kurulu ve Divan Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Genel Sekteri Yasin Ekmen’le birlikte sanayici ve işadamları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, uluslararası ticarette tahkimin bir çok avantajlarının olduğunu belirterek, “ Uluslararası ticarette bizlere tahkimin birçok kazanımları olduğu gibi en önemli avantajı; mahkemeye gitmeden uyuşmazlığın tam bir mutabakatla kısa sürede çözülmesi ve kararın bağlayıcı olmasıdır. Yani tahkime başvuran tarafların davaları, daha az masrafla daha hızlı ve kendilerinin de sürece etkin olarak katılabildikleri hukuki bir çözüme kavuşmaktadır” dedi.
Tahkimin artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Biz işadamları olarak iş bağlantılarımızı yaparken, güvencede olmak isteriz. Zira ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat ve uygulama mevcut. Yatırımcıların bunları bilmesi mümkün değil. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkimin oldukça sık başvurulan bir yöntem haline geldiğini kaydeden Büyüksimitci, günümüzde gelişmiş ekonomilerde, ticari uyuşmazlıkların yüzde 75’inin tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözüldüğünü söyledi.
Son yıllarda ülkemizde de arabuluculuk ve tahkimde önemli mesafeler alındığına değinen Büyüksimitci, “Biraz geç kalınmış olsa da 2015 yılında, hem yurt içi hem de yurt dışı ticari uyuşmazlıklara bakacak olan İstanbul Tahkim Merkezi hizmete başladı. Dava sayıları itibarıyla ciddi bir aşama kat ettiklerini biliyoruz. Merkezin bu alandaki boşluğumuzu hızla kapattığını görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah İstanbul Tahkim Merkezi milletler arası alanda da bilinen ve çokça kullanılan referans bir merkez olacaktır” diye konuştu.

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