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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

19.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.

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Tahkim Kurulu futbol tff

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