YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tahkim Kurulu nihai kararını verdi

Tahkim Kurulu nihai kararını verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayseri Amatör Küme ile ilgili nihai kararını verdi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayseri amatör kümede oynanıp oynanmayacağı belli olmayan baraj maçı ile ilgili nihai kararını verdi.Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nu 3 takımın 42 puanla tamamlaması sonrasında hangi 2 takımın Süper Amatör Küme’ye yükseldiğine karar verilmesi için Tahkim Kurulu, baraj maçı oynanmasına karar verdi.TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gültepespor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli 26 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi.

Tahkim Kurulu nihai kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayseri Amatör Küme ile ilgili nihai kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayseri amatör kümede oynanıp oynanmayacağı belli olmayan baraj maçı ile ilgili nihai kararını verdi.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu’nu 3 takımın 42 puanla tamamlaması sonrasında hangi 2 takımın Süper Amatör Küme’ye yükseldiğine karar verilmesi için Tahkim Kurulu, baraj maçı oynanmasına karar verdi.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gültepespor Kulübü’nün TFF Yönetim Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli 26 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Gültepespor Kulübü’nün itirazının reddine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 13 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Gültepespor ile Kayserigücü arasında baraj maçı oynanmasına ve kazanan tarafın bir üst lige çıkmasına karar vermişti. Bu karara Gültepespor kulübü itiraz etmiş ve baraj maçı oynanmadan kendilerinin Süper Amatör Küme’ye yükselmesi gerektiği tezini savunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:08
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:14
Yatsı
21:57

Kayseri Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.