Tahkim Kurulu Ricardo Quaresma'nın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, geçtiğimiz hafta liglerde oynanan müsabakalarda yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı.

Beşiktaş ile BB Erzurumspor maçının 87. dakikasında rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma’nın 2 maçlık cezasıyla birlikte, Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçında taraftarın neden olduğu kötü tezahürat ve saha olayları sebebiyle verilen 65 bin liralık cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlarda şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş’ın futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili PFDK'nın 31.01.2019 tarihli E. 2018-2019/578 K.2018-2019/687 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle fdt'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,